أسعار الذهب اليوم في سوريا 18 أبريل 2023.. ارتفاع عيار 18

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتى ارتفاع أسعار الذهب فى أسواق سوريا بينما صعد سعر الذهب العالمي مع انخفاض الدولار وترقب مسار رفع الفائدة، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 161,932 ليرة (64.47 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 141,694 ليرة (56.41 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 121,451 ليرة (48.35 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 5,036,089 ليرة (2,005 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 161,932,116 ليرة ( 64,466 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء مع تراجع الدولار، فيما يترقب المستثمرون مزيدا من المؤشرات بشأن المسار الذي سيتبناه مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) بشأن الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2001.09 دولار للأوقية (الأونصة).

وتقدمت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 2011.10 دولار.