أسعار الذهب اليوم في سوريا 17 يوليو 2023.. عيار 21 يتراجع

شهدت أسعار الذهب تراجعا ، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع “gold-price-today.com تراجع ” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما تباين سعر الذهب العالمي مع صعود الدولار وسط رهانات على إنهاء رفع الفائدة قريبا. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 157,628 ليرة (62.79 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 137,928 ليرة (54.94 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 118,223 ليرة (47.09 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,902,225 ليرة (1,953 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 157,627,823 ليرة ( 62,791 دولار).

سعر الذهب عالميًّا

شهدت أسعار الذهب تباينا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين ، إذ أدى ارتفاع الدولار إلى جعل المعدن النفيس أكثر تكلفة لحائزى العملات الأخرى ، على الرغم من أن المستثمرين يراهنون على قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بإنهاء دورة رفع أسعار الفائدة قريبا، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1952.35 دولار للأوقية ( الأونصة).

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 1956.20 دولار.