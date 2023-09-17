أسعار الذهب اليوم في سوريا 17 سبتمبر 2023.. عيار 21 يستقر

شهدت أسعار الذهب استقرارا، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما أغلق سعر الذهب العالمي مرتفعا محققا 0.3% مكاسب أسبوعية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 809,515 ليرة (61.90 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 708,342 ليرة (54.16 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 607,146 ليرة (46.43 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 25,175,901 ليرة (1,925 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 809,514,510 ليرة ( 61,900 دولار).

سعر الذهب عالميا

أغلق سعر الذهب العالمى على ارتفاع فى ختام تعاملات أول أمس ليصعد بنحو 1%، مدعوما بضعف الدولار وارتفاع الطلب على الملاذ الآمن بعد أن بدأت نقابة عمال السيارات تنفيذ إضرابات في ثلاث شركات لصناعة السيارات في الولايات المتحدة، في حين قدمت الآمال بشأن توقف محتمل لرفع أسعار الفائدة الأمريكية المزيد من الدعم، بحسب وكالة رويترز.