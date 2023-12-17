أسعار الذهب اليوم في سوريا 17 ديسمبر 2023.. استقرار عيار 18

شهدت أسعار الذهب استقرارا، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما أغلق سعر الذهب العالمى منخفضًا فى نهاية تعاملات أول أمس لكنه حقق 0.8% مكاسب أسبوعية. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 827,000 ليرة (64.98 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 723,643 ليرة (56.86 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 620,260 ليرة (48.74 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 25,719,713 ليرة (2,021 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 827,000,405 ليرة (64,981 دولار).

سعر الذهب عالميًّا

أغلق سعر الذهب العالمى على انخفاض فى نهاية تعاملات أول أمس ، لكن المعدن النفيس حقق مكاسب أسبوعية مع تحول سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتشددة وتوقعات انخفاض أسعار الفائدة خلال العام المقبل، وفقًا لوكالة رويترز.

وعند الإغلاق، انخفض سعر الذهب فى المعاملات الفورية 0.8% إلى 2019.91 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 2035.70 دولار عند التسوية.