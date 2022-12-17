أسعار الذهب اليوم في سوريا 17 ديسمبر 2022.. استقرار نسبي

شهدت أسعار الذهب استقرارا نسبيا خلال تعاملات اليوم فى سوريا، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما أغلقت الأسعار العالمية على ارتفاع فى ختام تعاملات أمس الجمعة إلا أن المعدن الثمين سجل أكبر انخفاض أسبوعي منذ منتصف نوفمبر. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 144,902 ليرة (57.68 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 126,793 ليرة (50.48 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 108,679 ليرة (43.26 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,506,464 ليرة ( 1,794 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 144,902,381 ليرة (57,685 دولار).

سعر الذهب العالمى

وأغلقت أسعار الذهب العالمية على ارتفاع فى ختام تعاملات أمس الجمعة إلا أن المعدن الأصفر سجل أكبر انخفاض أسبوعي منذ منتصف نوفمبر رغم تعافيه خلال التعاملات بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) إلى الحاجة لمزيد من الرفع في سعر الفائدة للحد من التضخم، بحسب وكالة رويترز.

وعند الإغلاق، صعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 1791.59 دولار للأوقية (الأونصة) إلا أن المعدن النفيس خسر نحو 0.3 % خلال الأسبوع.

وتقدمت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.7 % لتبلغ 1800.20 دولار.

ويتوقع كومرتس بنك أن يتراجع الذهب إلى نحو 1750 دولارا للأوقية لحين اتضاح انتهاء دورة رفع الفائدة الأمريكية كما يتوقع أن ترتفع الأسعار إلى 1850 دولارا بنهاية عام 2023.