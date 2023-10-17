أسعار الذهب اليوم في سوريا 17 أكتوبر 2023.. انخفاض المعدن الأصفر

شهدت أسعار الذهب انخفاضا، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي هبوط أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما تراجع سعر الذهب العالمى مع ارتفاع الدولار وعائد السندات الأمريكية ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 799,865 ليرة (61.72 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 699,898 ليرة (54.01 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 599,908 ليرة (46.29 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 24,875,792 ليرة (1,920 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 799,864,693 ليرة (61,723 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية قبل صدور بيانات اقتصادية وخطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكى جيروم باول المرتقب خلال هذا الأسبوع، والذي قد يحدد مسارات رفع الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1916.88 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1930.00 دولار.