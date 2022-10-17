أسعار الذهب اليوم في سوريا 17 أكتوبر 2022.. عيار 21 يرتفع

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الإثنين، في سوريا، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتى ارتفاع أسعار الذهب فى أسواق سوريا، متماشيا مع انتعاش أسعار الذهب العالمية بدعم من تراجع طفيف للدولار الأمريكي وعائد سندات الخزانة. وفيما يلى بيان بأسعار الذهب فى سوريا طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 134,053 ليرة ( 53.35 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 117,299 ليرة ( 46.69 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 100,541 ليرة (40.02 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,169,041 ليرة ( 1,659 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 134,052,768 ليرة ( 53,354 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين ، بدعم من تراجع طفيف للدولار الأمريكي وعائد سندات الخزانة ، حتى مع استمرار المخاوف بشأن رفع البنك المركزى الأمريكى لأسعار الفائدة لكبح التضخم المتصاعد، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.9% إلى 1655.90 دولار للأوقية ( الأونصة) ، بعدما انخفض أكثر من 3% الأسبوع الماضي في أسوأ أداء له منذ يوليو.

وزاد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.7% إلى 1660.40 دولار.

قال المحلل في سيتي إندكس، مات سيمبسون إن الذهب ارتفع بشكل طفيف من أدنى مستوى سجله الجمعة، لكن المشترين يفتقرون إلى القناعة باستمرار الصعود، لذا يبدو الأمر أشبه بكونه إعادة ضبط تقني”.