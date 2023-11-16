أسعار الذهب اليوم في سوريا 16 نوفمبر 2023.. المعدن النفيس يصعد

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما صعد سعر الذهب العالمى وسط توقعات بإنهاء مسار رفع الفائدة الأمريكية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 827,262 ليرة (63.66 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 723,872 ليرة (55.70 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 620,457 ليرة (47.75 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 25,727,851 ليرة (1,980 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 827,262,104 ليرة (63,659 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهد سعر الذهب العالمى ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الخميس مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من دورة رفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1965.08 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1967.70 دولار.