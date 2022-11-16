أسعار الذهب اليوم في سوريا 16 نوفمبر 2022.. مكاسب ضئيلة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوريا، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب بشكل محدود في أسواق سوريا بينما تراجعت أسعار الذهب العالمية لتهبط من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر الذي سجلته في الجلسة السابقة، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 144,096 ليرة ( 57.35 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 126,087 ليرة ( 50.18 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 108,073 ليرة (43.01 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,481,374 ليرة ( 1,784 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 144,095,618 ليرة ( 57,350 دولار).

أسعار الذهب العالمية

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء، لتهبط من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر الذي سجلته في الجلسة السابقة، إذ يبدو أن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن هدأت مخاوف المستثمرين بشأن انفجار في بولندا، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1772.95 دولار للأوقية (الأونصة) ، بعد أن سجلت أعلى مستوياته منذ 15 أغسطس أمس الثلاثاء.

واستقرت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1776 دولارا.