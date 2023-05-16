أسعار الذهب اليوم في سوريا 16 مايو 2023.. تراجع المعدن النفيس

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق سوريا بينما تراجع سعر الذهب العالمي بعد إشارات البنك المركزي الأمريكي حول استمرار الفائدة المرتفعة، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 162,385 ليرة (64.63 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 142,090 ليرة (56.55 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 121,790 ليرة (48.47 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 5,050,163 ليرة (2,010 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 162,384,653 ليرة ( 64,630 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء بعدما درس المتعاملون بعناية تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) حول إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، بينما حدت المحادثات الخاصة برفع سقف الدين الأمريكي وخطر التخلف عن السداد من خسائر السبائك.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 2015.84 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 2020.40 دولار.