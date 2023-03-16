أسعار الذهب اليوم في سوريا 16 مارس 2023.. مكاسب ضئيلة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا محدودا خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما تباين سعر الذهب العالمي مع مع ضعف الدولار وتعافى كريدي سويس ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 155,339 ليرة (61.85 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 135,925 ليرة (54.12 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 116,506 ليرة ($46.38 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,831,040 ليرة (1,923 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 155,338,895 ليرة (61,846 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهد سعر الذهب تباينا فى الأسواق اليوم الخميس بدعم من ضعف الدولار ، بيد أن الأسعار بقيت دون أعلى مستوى لها في 6 أسابيع الذى سجلته في الجلسة الماضية مع تحسن معنويات المستثمرين بعد قيام بنك كريدي سويس ، أحدث وجهة لأزمة مصرفية محتملة بتأمين الأموال، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب فى المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1920.75 دولارًا للأوقية ، بعد أن قفز إلى أعلى مستوياته منذ أوائل فبراير عند 1937.28 دولارًا أمس الأربعاء.

وانخفض سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.5 % إلى 1922.30 دولار.