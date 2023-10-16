أسعار الذهب اليوم في سوريا 16 أكتوبر 2023.. عيار 21 يتراجع

شهدت أسعار الذهب انخفاضا، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي هبوط أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما تراجع سعر الذهب العالمى مع تزايد المخاوف من احتدام صراع الشرق الأوسط، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 807,016 ليرة (61.51 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 706,156 ليرة (53.82 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 605,272 ليرة (46.13 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 25,098,210 ليرة (1,913 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 807,016,402 ليرة (61,511 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين بعد بلوغه أعلى مستوى في قرابة شهر مع تصاعد المخاوف من الصراع الفلسطينى الإسرائيلى التي دفعت المعدن النفيس للصعود بأكثر من 3% في الجلسة السابقة، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1921.69 دولار للأوقية (الأونصة).

ونزل سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1934.40 دولار للأوقية.