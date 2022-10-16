أسعار الذهب اليوم في سوريا 16 أكتوبر 2022.. عيار24 يستقر

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأحد في سوريا، بحسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد الأسعار في الدول العربية، ويأتى استقرار أسعار الذهب فى الأسواق السورية فى الوقت الذى أغلقت فيه أسعار الذهب العالمية منخفضة فى ختام تعاملات أول أمس الجمعة، إذ تراجع المعدِن الأصفر بأكثر من 1%، ليسجل أسوأ أسبوع له منذ منتصف أغسطس؛ متأثرًا بقوة الدولار الأمريكي والمخاوف المرتبطة برفع الفائدة الأمريكية. وفيما يلى بيان بأسعار الذهب فى سوريا طبقًا لآخِر التحديثات:

أسعار الذهب عيار 24

لم يطرأ تغيير على أسعار الذهب عيار 24 في أسواق سوريا، إذ سجلت 133,003 ليرة ( 52.94 دولار).

أسعار الذهب عيار 21

واستقرت أسعار الذهب عيار 21 في الأسواق السورية مسجلة 116,380 ليرة (46.32 دولار).

أسعار الذهب عيار 18

واستقرت أسعار الذهب عيار 18 في سوريا مسجلة 99,753 ليرة (39.70 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,136,378 ليرة (1,646 دولار).

سعر كيلو الذهب

وسجل سعر كيلو الذهب فى أسواق سوريا 133,002,514 ليرة ( 52,936 دولار).

أسعار الذهب العالمية

وأغلقت أسعار الذهب العالمية منخفضة فى ختام تعاملات أول أمس ، إذ تراجع المعدِن الأصفر بأكثر من 1%، ليسجل أسوأ أسبوع له منذ منتصف أغسطس؛ متأثرًا بقوة الدولار الأمريكي والمخاوف من استمرار رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة للحد من التضخم، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 1.3% إلى 1643.90 دولار للأوقية.

وهبطت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 1.6% لتستقر عند 1649.50 دولار.

وتراجعت أسعار الذهب بنحو 2.9% خلال الأسبوع الماضى.