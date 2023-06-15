أسعار الذهب اليوم في سوريا 15 يونيو 2023.. تراجع المعدن الثمين

شهدت أسعار الذهب انخفاضا، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي تراجع أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما هبط سعر الذهب العالمي لأدنى مستوى فى ربع عام مع صعود الدولار، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 160,639 ليرة (62.09 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 140,563 ليرة (54.33 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 120,481 ليرة (46.57 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,995,876 ليرة (1,931 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 160,639,112 ليرة ( 62,093 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهد سعر الذهب العالمى انخفاضا اليوم الخميس ليهبط إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر مع ارتفاع الدولار بعدما ألمح مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) إلى أنه سيقدم على المزيد من رفع أسعار الفائدة هذا العام، بحسب وكالة رويترز.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1935.09 دولار للأوقية (الأونصة) مسجلا أدنى مستوياته منذ 17 مارس.

وانخفض سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 1.1 % إلى 1947.10 دولار.