أسعار الذهب اليوم في سوريا 15 يوليو 2023.. استقرار نسبى

شهدت أسعار الذهب استقرارا نسبيا ، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما أغلق سعر الذهب العالمي مرتفعا محققا مكاسب أسبوعية 1.9%، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 157,870 ليرة (62.87 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 138,140 ليرة (55.01 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 118,404 ليرة (47.15 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,909,758 ليرة (1,955 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 157,870,042 ليرة ( 62,871 دولار).

سعر الذهب عالميا

وأغلق سعر الذهب العالمي على ارتفاع في نهاية تعاملات أمس، محققا أكبر مكاسب أسبوعية منذ أبريل بعد ارتفاعه بالقرب من أعلى مستوى له في شهر واحد؛ يأتي ذلك مع تراجع توقعات الأسواق برفع أسعار الفائدة الأمريكية، بحسب وكالة رويترز.

وشهد سعر الذهب في المعاملات الفورية تغيرا طفيفا ليبلغ 1959.81 دولارا للأوقية (الأونصة) مرتفعا 1.9% خلال الأسبوع المنقضى.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة ليصل إلى 1964.00 دولارا.