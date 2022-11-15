أسعار الذهب اليوم في سوريا 15 نوفمبر 2022.. المعدن الثمين يرتفع

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في سوريا، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق سوريا متماشيا مع ارتفاع أسعار الذهب عالميا إذ صعدت لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر مع تراجع الدولار. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 143,642 ليرة ( 57.18 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 125,690 ليرة ( 50.04 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 107,733 ليرة (42.89 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,467,267 ليرة ( 1,778 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 143,642,016 ليرة ( 57,183 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء ليصعد لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر مع تراجع الدولار، وسط آمال في تخفيف مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) من حدة سياسته الخاصة برفع أسعار الفائدة مستقبلا، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1779.94 دولار للأوقية (الأونصة)، مسجلا أعلى مستوياته منذ 17 أغسطس.

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 1783.50 دولار.

وارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 160 دولارا منذ أن سجلت أدنى مستوى لها في شهر في وقت سابق هذا الشهر، مع صدور بيانات أظهرت ارتفاعا طفيفا في معدل البطالة الأمريكية في أكتوبر وعلامات على تباطؤ التضخم عززت التفاؤل بتخفيف حدة سياسة الاحتياطي الفيدرالى، مما أدى إلى انخفاض حاد للدولار.