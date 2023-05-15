أسعار الذهب اليوم في سوريا 15 مايو 2023.. المعدن الأصفر يرتفع

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق سوريا بينما تباين سعر الذهب العالمي مع استمرار المخاطر الاقتصادية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا ، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 162,975 ليرة (64.88 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 142,607 ليرة (56.77 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 122,233 ليرة (48.66 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 5,068,526 ليرة (2,018 دولار).

سعر كيلو الذهب

و بلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 162,975,104 ليرة ( 64,878 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب تباينا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين مع تعثر محادثات رفع سقف الدين الأمريكي ومخاوف من تباطؤ اقتصادي، الأمر الذي دفع بعض المتعاملين نحو المعدن النفيس وهو من أصول الملاذ الآمن، بحسب وكالة رويترز.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 2013.79 دولار للأوقية (الأونصة) بعد تراجعها على مدى ثلاث جلسات.

وانخفضت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 2018.20 دولار للأوقية.