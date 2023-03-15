أسعار الذهب اليوم في سوريا 15 مارس 2023.. انخفاض محدود

شهدت أسعار الذهب انخفاضا محدودا خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي تراجع أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما تراجع سعر الذهب العالمي مع ارتفاع الدولار وعائد السندات الأمريكية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 153,654 ليرة (61.16 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 134,451 ليرة (53.51 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 115,243 ليرة (45.87 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,778,649 ليرة (1,902 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 153,654,308 ليرة (61,158 دولار).

أسعار الذهب العالمية

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء مع ارتفاع الدولار وعائدات السندات الأمريكية بينما يُقيم المستثمرون مسار أسعار الفائدة الأمريكية بعدما أظهر تقرير أسعار المستهلكين أن التضخم ما زال مرتفعا، بحسب وكالة رويترز.

وتراجعت أسعار الذهب في السوق الفورية 0.1 % إلى 1901.24 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما انخفض لفترة وجيزة دون مستوى 1900 دولار المهم في وقت سابق من الجلسة.

وهبطت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % مسجلة 1905.30 دولار.