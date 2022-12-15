أسعار الذهب اليوم في سوريا 15 ديسمبر 2022.. هبوط كبير

هبطت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم فى سوريا، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي هبوط أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما انخفض سعر الذهب العالمي بما يقارب 1% بعد إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالى عزمه رفع الفائدة خلال العام المقبل. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 143,686 ليرة (57.20 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 125,728 ليرة (50.05 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 107,766 ليرة (42.90 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,468,628 ليرة ( 1,779 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 143,685,779 ليرة (57,203 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهد سعر الذهب تراجعًا فى الأسواق العالمية، اليوم الخميس، ليخسر ما يقارب 1%، بعد أن قال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي)، إن العام المقبل سيشهد المزيد من رفع سعر الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1791.71 دولار للأوقية (الأونصة)، ليزداد تراجعًا عن ذروة أكثر من خمسة أشهر التي سجلها يوم الثلاثاء.

وانخفض سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.9% مسجلًا 1802.10 دولار.

وقال كريستوفر وونج، المحلل لدى أو.سي.بي.سي إف.إكس، إن تمسك “المركزي” بالميل لتشديد السياسة النقدية يضغط على المعدن وإن توقعات أسعار الذهب تتوقف على قدر التشديد الذي تعتزم البنوك المركزية، خاصة المركزي الأمريكي، القيام به من الآن فصاعدًا.