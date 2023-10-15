أسعار الذهب اليوم في سوريا 15 أكتوبر 2023.. عيار 21 يستقر

شهدت أسعار الذهب استقرارا، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما أغلق سعر الذهب العالمى مرتفعا محققا 5.2% مكاسب أسبوعية مع نهاية تعاملات أول أمس، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 815,665 ليرة (62.17 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 713,724 ليرة (54.40 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 611,758 ليرة (46.63 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 25,367,166 ليرة (1,934 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 815,664,513 ليرة (62,170 دولار).

سعر الذهب عالميا

أغلقت أسعار الذهب العالمية على ارتفاع فى ختام تعاملات أول أمس لتصعد بأكثر من 3% ، لتحقق أفضل أداء أسبوعى لها في سبعة أشهر، إذ دفع الصراع المتزايد في الشرق الأوسط المستثمرين إلى البحث عن أصول الملاذ الآمن، وفقا لوكالة رويترز.

وعند الإغلاق ، ارتفعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية 3.2% إلى 1928.15 دولارا للأوقية ( الأونصة).

وصعدت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند التسوية 3.1 % إلى 1941.50 دولار.