أسعار الذهب اليوم في سوريا 14 يونيو 2023.. مكاسب محدودة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما صعد سعر الذهب العالمي مع ضعف الدولار قبيل قرار الفائدة الأمريكية ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 157,176 ليرة (62.59 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 137,532 ليرة (54.77 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 117,884 ليرة (46.95 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,888,164 ليرة (1,947 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 157,175,682 ليرة ( 62,595 دولار).

أسعار الذهب العالمية

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء مدعومة بتراجع الدولار، إذ عزز تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالى سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه في وقت لاحق اليوم، بحسب وكالة رويترز.

وزادت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1948.49 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1961.70 دولار.