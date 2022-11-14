أسعار الذهب اليوم في سوريا 14 نوفمبر 2022 .. تراجع المعدن الثمين

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم الإثنين في سوريا ، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق سوريا متماشيا مع تراجع أسعار الذهب عالميا إذ هبطت من أعلى مستوى وصلت إليه منذ ثلاثة أشهر في الجلسة السابقة مع ارتفاع فيه الدولار وعائد السندات الأمريكية. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 142,116 ليرة ( 56.68 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 124,354 ليرة ( 49.59 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 106,588 ليرة (42.51 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,419,794 ليرة ( 1,763 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 142,115,560 ليرة ( 56,675 دولار).

أسعار الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين لتهبط من أعلى مستوى وصلت إليه منذ ثلاثة أشهر في الجلسة السابقة في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار وعائد السندات الأمريكية بعد أن حذر أحد كبار مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) من أن المجلس لم يخفف من معركته ضد التضخم، بحسب وكالة رويترز.

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1761.86 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 18 أغسطس يوم الجمعة.

وانخفضت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1764.80 دولار.

وسجلت أسعار الذهب أكبر مكاسب أسبوعية لها منذ مارس 2020 الأسبوع الماضي بعد أن أثارت مؤشرات تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة آمالا بأن مجلس الاحتياطي سيكون أقل تمسكا برفع أسعار الفائدة.