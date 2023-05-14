أسعار الذهب اليوم في سوريا 14 مايو 2023.. استقرار نسبى

شهدت أسعار الذهب استقرارا نسبيا خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق سوريا بينما أغلق سعر الذهب العالمي مرتفعا فى ختام تعاملات أول أمس مع تفاقم أزمة سقف الدين الأمريكى، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 162,474 ليرة (64.68 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 142,168 ليرة (56.60 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 121,858 ليرة (48.51 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 5,052,951 ليرة (2,012 دولار).

سعر كيلو الذهب

و بلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 162,474,314 ليرة ( 64,678 دولار).

سعر الذهب العالمى

وأغلق سعر الذهب العالمى على ارتفاع فى ختام تعاملات أول أمس ، إذ تحول المعدن الأصفر للارتفاع بعد انخفاضه في وقت سابق من الجلسة بعدما أقبل المستثمرون على الشراء للاستفادة من تراجع الأسعار في حين استمر الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن بفعل مخاطر اقتصادية منها المخاوف من تخلف الحكومة الأمريكية عن سداد الديون، بحسب وكالة رويترز.

وعند الإغلاق، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 2018.29 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما انخفض 0.7% في وقت سابق من الجلسة.

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 2023.40 دولار.