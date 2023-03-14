أسعار الذهب اليوم في سوريا 14 مارس 2023.. المعدن النفيس يتراجع

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما استقر سعر الذهب العالمي وسط آمال بتوقف رفع الفائدة بعد انهيار بنك سيليكون فالي، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 154,267 ليرة (61.42 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 134,987 ليرة (53.74 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 115,702 ليرة (46.06 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,797,704 ليرة (1,910 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 154,267,015 ليرة (61,418 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب استقرارا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء وسط توقعات بتباطؤ وتيرة رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة بعد انهيار بنكين إقليميين كبيرين بالولايات المتحدة مما زاد جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا، بحسب وكالة يونهاب.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1913.54 دولار للأوقية (الأونصة).

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1916.20 دولار للأوقية.