أسعار الذهب اليوم في سوريا 14 ديسمبر 2022.. تراجع المعدن الأصفر

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم في سوريا، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي تراجع أسعار الذهب في أسواق سوريا بينما تباين سعر الذهب العالمي ليتحرك في نطاق ضيق في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 146,091 ليرة (58.15 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 127,833 ليرة (50.88 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 109,570 ليرة (43.61 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,543,439 ليرة ( 1,808 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 146,091,273 ليرة (58,148 دولار).

أسعار الذهب العالمية

وشهدت أسعار الذهب تباينا في الأسواق العالمية اليوم الأربعاء، لتتحرك في نطاق ضيق في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة في وقت لاحق اليوم بعد أن جاءت بيانات التضخم أقل من المتوقع وأثارت التوقعات بمسار معتدل فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

ولم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب في المعاملات الفورية حيث استقرت عند 1811.06 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى في أكثر من خمسة أشهر أمس الثلاثاء إذ عزز ارتفاع أقل من المتوقع في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الرهانات على تباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وانخفضت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1823.40 دولار.