أسعار الذهب اليوم في سوريا 13 يونيو 2023.. ارتفاع المعدن الأصفر

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما صعد سعر الذهب العالمي قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالى وصدور بيانات التضخم الأمريكى ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 158,451 ليرة (63.10 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 138,648 ليرة (55.22 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 118,840 ليرة (47.33 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,927,838 ليرة (1,963 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 158,451,367 ليرة ( 63,103 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهد سعر الذهب العالمى ارتفاعا ، اليوم الثلاثاء، مع انخفاض الدولار، إلا أنّ حركة الأسعار ظلت في نطاق ضيق، إذ يترقب المتعاملون صدور بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق اليوم وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) غداً بشأن السياسة النقدية، بحسب وكالة رويترز.

وصعد سعر الذهب في السوق الفورية 0.2 % إلى 1960.59 دولار للأوقية (الأونصة).

وتقدم سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1974.60 دولار.