أسعار الذهب اليوم في سوريا 13 يوليو 2023.. استقرار نسبي

شهدت أسعار الذهب استقرارا نسبيا ، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما صعد سعر الذهب العالمي لأعلى مستوى منذ شهر مع ضعف الدولار، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 158,250 ليرة (63.02 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 138,472 ليرة (55.14 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 118,689 ليرة (47.27 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,921,560 ليرة (1,960 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 158,249,518 ليرة ( 63,019 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس لتصعد إلى أعلى مستوى لها في قرابة شهر بدعم تراجع الدولار بعد بيانات التضخم الأمريكية التي عززت الآمال في أن يتوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) قريبا عن تشديد سياسته النقدية، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع الذهبت أسعار الذهب فى في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1959.94 دولار للأوقية (الأونصة) ، مسجلة أعلى مستوي منذ 16 يونيو.

وتقدمت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1964.40 دولار.