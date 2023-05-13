أسعار الذهب اليوم في سوريا 13 مايو 2023.. عيار 18 يتراجع

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم السبت في سوريا، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق سوريا بينما أغلق سعر الذهب العالمي مرتفعا مع تفاقم أزمة سقف الدين الأمريكى ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 162,473 ليرة (64.68 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 142,168 ليرة (56.60 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 121,857 ليرة (48.51 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 5,052,926 ليرة (2,012 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 162,473,492 ليرة ( 64,678 دولار).

سعر الذهب العالمى

وأغلق سعر الذهب العالمى على ارتفاع فى ختام تعاملات أمس الجمعة إذ تحول المعدن الأصفر للارتفاع بعد انخفاضه في وقت سابق من الجلسة حيث أقبل المستثمرون على الشراء للاستفادة من تراجع الأسعار في حين استمر الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن بفعل مخاطر اقتصادية منها المخاوف من تخلف الحكومة الأمريكية عن سداد الديون، بحسب وكالة رويترز.

وعند الإغلاق، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 2018.29 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما انخفض 0.7% في وقت سابق من الجلسة.

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 2023.40 دولار.