أسعار الذهب اليوم في سوريا 13 سبتمبر 2023.. عيار 21 يهبط

شهدت أسعار الذهب انخفاضا، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي تراجع أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما انخفض سعر الذهب العالمي مع ترقب المستثمرين لتقرير التضخم الأمريكي، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 833,914 ليرة (61.43 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 729,693 ليرة (53.75 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 625,446 ليرة (46.07 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 25,934,740 ليرة (1,911 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 833,914,477 ليرة ( 61,431 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب العالمى تراجعا اليوم الأربعاء لكنه تماسك فوق أدنى مستوى في أسبوعين بلغه في الجلسة الماضية مع ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية والتي قد توفر مؤشرات على مسار أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1910.87 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما لامس أدنى مستوياته منذ 25 أغسطس عند 1906.50 دولار للأوقية أمس.

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1993.30 دولار للأوقية.