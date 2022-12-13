أسعار الذهب اليوم في سوريا 13 ديسمبر 2022.. ارتفاع الملاذ الآمن

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم فى سوريا، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية. ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق سوريا متماشيا مع صعود سعر الذهب العالمي مع تراجع الدولار وترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية.

وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 144,416 ليرة (57.48 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 126,367 ليرة (50.30 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 108,314 ليرة (43.11 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,491,339 ليرة ( 1,788 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 144,416,031 ليرة (57,479 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب ارتفاعا في الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء مع ضعف الدولار، لكن المعدن الأصفر تحرك في نطاق ضيق قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية وقرار لجنة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب فى المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1786.28 دولار للأوقية.

وتقدم سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1796.90 دولار.