أسعار الذهب اليوم في سوريا 13 أكتوبر 2022.. عيار 21 يتراجع

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوريا بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية. ويأتى انخفاض أسعار الذهب فى أسواق سوريا متماشيا مع تراجع أسعار الذهب العالمية حيث تحرك المعدن النفيس في نطاق ضيق مع توخي المستثمرين الحذر قبل بيانات التضخم في الولايات المتحدة. وفيما يلى بيان بأسعار الذهب فى سوريا طبقا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 133,576 ليرة ( 53.16 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 116,882 ليرة ( 46.52 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 100,184 ليرة (39.87 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,154,217 ليرة ( 1,653 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 133,576,100 ليرة ( 53,164 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس ليتحرك في نطاق ضيق مع توخي المستثمرين الحذر قبل بيانات التضخم في الولايات المتحدة والتي يمكن أن تؤثر على حجم الزيادة المقبلة في سعر الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي)، بحسب وكالة رويترز.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1668.84 دولار للأوقية.

وانخفض سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1675.50 دولار.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر تقليديا وسيلة للتحوط من التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم يقلل من جاذبية المعدن النفيس لأنه لا يدر عائدا ثابتا.