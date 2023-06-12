أسعار الذهب اليوم في سوريا 12 يونيو 2023.. المعدن الأصفر يتراجع

شهدت أسعار الذهب تراجعا محدودا ، خلال تعاملات اليوم في سوريا ، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق سوريا ، بينما نزل سعر الذهب العالمي وسط ترقب لقرار المركزي الأمريكي بشأن الفائدة ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا ، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 158,338 ليرة (63.06 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 138,549 ليرة (55.18 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 118,756 ليرة (47.29 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,924,322 ليرة (1,961 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 158,338,331 ليرة ( 63,058 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين مع صعود الدولار بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالى المتعلق بسعر الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1956.82 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1971.10 دولار.