أسعار الذهب اليوم في سوريا 12 سبتمبر 2023.. انخفاض المعدن الثمين

شهدت أسعار الذهب انخفاضا ، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي تراجع أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما تباين سعر الذهب العالمي مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 826,078 ليرة (61.75 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 722,835 ليرة (54.03 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 619,568 ليرة (46.31 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 25,691,016 ليرة (1,920 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 826,077,683 ليرة ( 61,749 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب تباينا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين قراءة التضخم في الولايات المتحدة التي يمكن أن تحدّث وجهة النظر بشأن أسعار الفائدة بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالى الباب مفتوحا أمام المزيد من تشديد السياسة النقدية، بحسب وكالة رويترز.

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1922.30 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1946.10 دولار.