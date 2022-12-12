أسعار الذهب اليوم في سوريا 12 ديسمبر 2022.. المعدن الثمين يتراجع

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم في سوريا، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق سوريا، متماشيا مع تراجع سعر الذهب العالمي متأثرا بارتفاع الدولار مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية.

وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 144,861 ليرة (57.67 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 126,756 ليرة (50.46 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 108,648 ليرة (43.25 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,505,178 ليرة ( 1,794 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 144,861,017 ليرة (57,669 دولار).

أسعار الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين متأثرة بارتفاع الدولار مع انتظار المستثمرين بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) المقرر هذا الأسبوع بشأن رفع سعر الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وهبطت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1793.44 دولار للأونصة (الأوقية).

وانخفضت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1805.90 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2 % مما جعل الذهب المسعر بالدولار أكثر تكلفة للمشترين في الخارج.