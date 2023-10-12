أسعار الذهب اليوم في سوريا 12 أكتوبر 2023.. عيار 18 يتقدم

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما صعد سعر الذهب العالمى لأعلى مستوى فى أسبوعين وسط ترقب لبيانات التضخم الأمريكية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 786,997 ليرة (60.51 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 688,639 ليرة (52.95 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 590,257 ليرة (45.38 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 24,475,601 ليرة (1,882 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 786,996,826 ليرة (60,511 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهد سعر الذهب العالمى ارتفاعا اليوم الخميس ليقفز إلى أعلى مستوي في أسبوعين مقتربا من تجاوز مستوى الـ 1900 دولار للأوقية،، بالتزامن مع ضعف الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية قبل تقرير التضخم الأمريكي المنتظر والذي قد يلقي بعض الضوء على توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكى القادمة بشأن أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وصعد سعر الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.41% إلى 1882 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.4% إلى 1895 دولار للأوقية.