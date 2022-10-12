أسعار الذهب اليوم في سوريا 12 أكتوبر 2022.. انتعاش ضئيل

انتعشت أسعار الذهب بشكل ضئيل خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوريا بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتى انتعاش أسعار الذهب فى أسواق سوريا متماشيا مع ارتفاع أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم مع تراجع الدولار وسط ترقب لرفع أسعار الفائدة. وفيما يلى بيان بأسعار الذهب فى سوريا طبقا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 134,966 ليرة (53.73 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 118,098 ليرة ( 47.00 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 101,226 ليرة (40.29 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,197,433 ليرة ( 1,671 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 4,197,433 ليرة ( 53,717 دولار).

أسعار الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء بدعم من تراجع طفيف للدولار، إذ يدرس المستثمرون محضر اجتماع السياسة الفيدرالية في سبتمبر وبيانات التضخم بحثًا عن دلائل على مسار رفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 1668.40 دولارًا للأوقية (الأونصة) ، بعد انخفاضه لخمس جلسات متتالية.

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.6 % إلى 1675.50 دولار.

وتراجع الدولار بنسبة 0.1% أمام منافسيه ، مما جعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وقال كارلو ألبرتو دي كاسا ، المحلل الخارجي في كينيسيس مونى “هناك بعض الشراء للذهب لأنهم يرون أن الدولار يتباطأ قليلاً ، “ومع ذلك ، فإن السوق الآن في حالة من الانتظار والترقب قبل صدور تقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي وتقرير التضخم”.