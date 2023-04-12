أسعار الذهب اليوم في سوريا 12 أبريل 2023.. صعود المعدن الأصفر

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتى ارتفاع أسعار الذهب فى أسواق سوريا بينما صعد سعر الذهب العالمي قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 162,329 ليرة (64.62 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 142,041 ليرة (56.54 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 121,749 ليرة (48.47 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 5,048,429 ليرة (2,010 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 162,328,922 ليرة ( 64,621 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهد سعر الذهب ارتفاعا طفيفا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء مع تراجع الدولار وسط تركيز المستثمرين على بيانات التضخم الأمريكية المهمة التي من المقرر نشرها في وقت لاحق لاستقاء مؤشرات على مدى اقتراب أسعار الفائدة من ذروتها، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب في السوق الفورية 0.1 % إلى 2005.18 دولار للأوقية (الأونصة).

وتقدم سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 2020.10 دولار.