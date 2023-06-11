أسعار الذهب اليوم في سوريا 11 يونيو 2023.. استقرار المعدن النفيس

شهدت أسعار الذهب استقرارا ، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما أغلق سعر الذهب العالمي منخفضا إلا أنه حقق مكاسب أسبوعية 0.7% فى ختام تعاملات أول أمس، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 158,387 ليرة (63.08 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 138,592 ليرة (55.19 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 118,792 ليرة (47.31 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,925,829 ليرة (1,962 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 158,386,775 ليرة ( 63,077 دولار).

سعر الذهب العالمى

وأغلق سعر الذهب العالمى على تراجع فى ختام تعاملات أول أمس مع صعود الدولار وارتفاع عائد السندات ، لكنه اتجه لتحقيق أفضل أسبوع له منذ أوائل مايو بعد بيانات الوظائف الضعيفة التي عززت الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبقى أسعار الفائدة كما هى الأسبوع المقبل، بحسب وكالة رويترز.