أسعار الذهب اليوم في سوريا 11 يوليو 2023.. مكاسب محدودة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا محدودا ، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي صعود أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما ارتفع سعر الذهب العالمي مع تراجع الدولار وسط ترقب لبيانات التضخم الأمريكية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 156,384 ليرة (62.28 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 136,840 ليرة (54.50 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 117,290 ليرة (46.71 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,863,556 ليرة (1,937 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 156,384,434 ليرة ( 62,280 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء مع انخفاض الدولار لكن المعدن الأصفر يكافح لكسب قوة دفع في ظل حذر المستثمرين من خوض رهانات كبيرة قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية التي قد تؤثر على مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالى (المركزي الأمريكي)، بحسب وكالة رويترز.

وتقدمت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1928.99 دولار للأوقية.

كما ارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1934.60 دولار للأوقية.