أسعار الذهب اليوم في سوريا 11 نوفمبر 2023.. مكاسب ضعيفة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما أغلق سعر الذهب العالمى منخفضا مسجلا 2.8% خسائر أسبوعية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 804,842 ليرة (62.37 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 704,254 ليرة (54.57 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 603,641 ليرة (46.78 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 25,030,589 ليرة (1,940 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 804,842,097 ليرة (62,370 دولار).

سعر الذهب عالميا

أغلقت أسعار الذهب العالمية على انخفاض مع نهاية تعاملات أمس الجمعة إذ تراجع المعدن الأصفر بأكثر من 1% ليسجل انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي مع تراجع الطلب على الملاذ الآمن بينما عزز الموقف المتشدد لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الجانب الهبوطي، وفقا لوكالة رويترز.

وعند الإغلاق، انخفضت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية 1.1% إلى 1936.09 دولارًا للأوقية ( الأونصة).

وهبطت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 1.6 % إلى 1937.70 دولارا.