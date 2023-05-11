أسعار الذهب اليوم في سوريا 11 مايو 2023.. عيار 18 ينخفض

شهدت أسعار الذهب تراجعا محدودا خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق سوريا بينما صعد سعر الذهب العالمي مع تراجع الدولار وأزمة سقف الديون، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 163,989 ليرة (65.27 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 143,494 ليرة (57.11 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 122,994 ليرة (48.95 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 5,100,073 ليرة (2,030 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 163,989,472 ليرة ( 65,270 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس مدعومة بضعف الدولار والمخاوف الاقتصادية، فيما يسعى المستثمرون وراء مزيد من الوضوح حول مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي)، بحسب وكالة رويترز.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 2032.58 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة للذهب أيضا 0.2 % إلى 2041.80 دولار.