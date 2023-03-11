أسعار الذهب اليوم في سوريا 11 مارس 2023.. تراجع محدود

شهدت أسعار الذهب تراجعا محدودا خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي تراجع أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما أغلق سعر الذهب العالمي مرتفعا مع تراجع عائد السندات وأسواق المال ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 150,998 ليرة (60.10 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 132,127 ليرة (52.59 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 113,250 ليرة (45.08 دولار).

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,696,040 ليرة (1,869 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 150,998,080 ليرة (60,100 دولار).

سعر الذهب عالميا

وأغلق سعر الذهب العالمى على ارتفاع فى ختام تعاملات أمس الجمعة ليصعد حوالي 2% مدفوع بتراجع عائدات السندات الأمريكية والأسواق المالية بوجه عام وسط مخاوف بشأن القطاع المصرفي طغت على تأثير بيانات قوية للوظائف الأمريكية مما أثار موجة لشراء المعدن الأصفر بحثا عن ملاذ آمن، بحسب وكالة رويترز.

وعند الإغلاق ، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.9% إلى 1864.81 دولار للأوقية (الأونصة)، مسجلا أعلى مستوياته منذ 14 فبراير.

وتقدم سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة تسليم أبريل 1.9% إلى 1869.10 دولار للأوقية.