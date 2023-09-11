أسعار الذهب اليوم في سوريا 11 سبتمبر 2023.. المعدن النفيس يصعد

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ، خلال تعاملات اليوم في سوريا ، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق سوريا ، بينما صعد سعر الذهب العالمي مع ضعف الدولار وسط ترقب لبيانات التضخم الأمريكية. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا ، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 827,185 ليرة (62.00 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 723,804 ليرة (54.25 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 620,398 ليرة (46.50 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 25,725,438 ليرة (1,928 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 827,184,513 ليرة ( 62,003 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين مدعوم بتراجع الدولار وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم في الولايات المتحدة والتي قد تجعل مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) يميل لرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام، وفقا لوكالة رويترز.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1927.39 دولار للأوقية (الأونصة).

وتقدم سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 1950.80 دولار.