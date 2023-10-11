أسعار الذهب اليوم في سوريا 11 أكتوبر 2023.. مكاسب ضئيلة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم في سوريا ، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق سوريا ، بينما صعد سعر الذهب العالمى مع انخفاض الدولار واحتمال عدم رفع الفائدة الأمريكية ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا ، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 757,380 ليرة (59.91 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 662,723 ليرة (52.42 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 568,044 ليرة (44.93 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 23,554,516 ليرة (1,863 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 757,379,936 ليرة ( 59,907 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء لتقترب من أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوع، مع تراجع الدولار بعدما أشار مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أن الارتفاع الأخير في عوائد سندات الخزانة قد يجعل رفع أسعار الفائدة أمرا غير وارد، بحسب وكالة رويترز.

وصعدت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.12% إلى 1862 دولار للأوقية.

وتقدمت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.05% إلى 1876 دولار للأوقية.