أسعار الذهب اليوم في سوريا 11 أغسطس 2023.. استقرار نسبى

شهدت أسعار الذهب استقرارا نسبيا، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما تباين سعر الذهب العالمي فى الوقت الذى يتجه فيه المعدن النفيس لتسجيل أسوأ أداء أسبوعى. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 801,376 ليرة (61.62 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 701,221 ليرة (53.92 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 601,041 ليرة (46.22 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 24,922,782 ليرة (1,916 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 801,375,627 ليرة ( 61,621 دولار).

سعر الذهب عالميًّا

شهدت أسعار الذهب تباينا فى الأسواق العالمية اليوم الجمعة لتستقر بالقرب من أدنى مستوياتها في شهر واحد ، متجاهلة أرقام التضخم الأمريكية للشهر الماضي التي جاءت أخف من المتوقع ، مع اتجاه المعدن الأصفر لإنهاء الأسبوع مسجلا أسوأ أداء في سبعة أيام ، بينما استقر عائد الدولار والسندات الأمريكية على ارتفاع، وفقا لوكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 1913.95 دولار للأوقية (الأونصة)، لكن تم التداول بالقرب من أدنى مستوى له منذ 7 يوليو الذي لامسه في وقت سابق من اليوم.

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1946.20 دولار.