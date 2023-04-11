أسعار الذهب اليوم في سوريا 11 أبريل 2023.. المعدن النفيس يرتفع

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتى ارتفاع أسعار الذهب فى أسواق سوريا بينما صعد سعر الذهب العالمي مع انخفاض الدولار وسط ترقب لبيانات التضخم الأمريكية ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 162,032 ليرة (64.51 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 162,032 ليرة (56.45 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 121,526 ليرة (48.38 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 5,039,203 ليرة ( 2,006 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 162,032,265 ليرة ( 64,508 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء مع تراجع الدولار بعد انخفاضها أكثر من 1% في الجلسة الماضية، بينما يترقب المستثمرون هذا الأسبوع بيانات التضخم الأمريكية التي قد تؤثر في مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي)، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1994.48 دولار للأوقية (الأونصة).

وتقدمت أسعار الذهب فى العقود الآجلة الأمريكية 0.1 % إلى 1994.60 دولار.