أسعار الذهب اليوم في سوريا 10 يوليو 2023.. عيار 21 يتراجع

شهدت أسعار الذهب تراجعا محدودا ، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما تباين سعر الذهب العالمي بعد بيانات التوظيف الأمريكية ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 155,351 ليرة (61.87 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 135,935 ليرة (54.14 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 116,515 ليرة (46.40 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,831,415 ليرة (1,924 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 155,350,968 ليرة ( 61,868 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب تباينا فى الأسواق العالمية خلال التعاملات المبكرة اليوم الاثنين بعدما ألقت بيانات وظائف أمريكية في الأسبوع الماضي بظلالها على قوة سوق العمل، الأمر الذي دفع المستثمرين لمزيد من الحذر بخصوص مسار رفع الفائدة الأمريكية، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1925.49 دولار للأوقية (الأونصة).

وانخفض سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1931 دولارا للأوقية.