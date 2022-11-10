أسعار الذهب اليوم في سوريا 10 نوفمبر 2022.. استقرار نسبي

شهدت أسعار الذهب استقرار نسبيا خلال تعاملات اليوم الخميس في سوريا، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق سوريا فى الوقت الذى ارتفعت فيه أسعار الذهب العالمية بفعل انخفاض الدولار، إلا أنها تتحرك ضمن نطاق ضيق نسبيا مع توخي المستثمرين الحذر قبيل نشر بيانات التضخم الأمريكية. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 138,061 ليرة ( 54.95 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 120,807 ليرة ( 48.08 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 103,548 ليرة (41.21 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,293,706 ليرة ( 1,709 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 138,061,271 ليرة ( 54,949 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس مدعومة بتراجع الدولار، إلا أنها تتحرك ضمن نطاق ضيق نسبيا وسط توخي الحذر قبيل نشر بيانات التضخم الأمريكية التي قد تؤثر على قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) المستقبلية بشأن رفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1710.62 دولار للأوقية (الأونصة).

واستقرت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1713.70 دولار.

وفى ختام تعاملات أمس، تراجع سعر الذهب بعد صعود الدولار، الذي دفع المعدن النفيس للنزول من أعلى مستوياته في شهر، مع ترقب المستثمرين صدور بيانات التضخم الأمريكية.