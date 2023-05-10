أسعار الذهب اليوم في سوريا 10 مايو 2023.. عيار 18 يتراجع

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم في سوريا ، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق سوريا بينما تباين سعر الذهب العالمي قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكى، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا ، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 163,967 ليرة (65.27 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 143,475 ليرة (57.12 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 122,978 ليرة (48.96 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 5,099,387 ليرة (2,030 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 163,967,416 ليرة ( 65,273 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب تباينا في الأسواق العالمية اليوم الأربعاء في ظل انتظار المتعاملين لبيانات التضخم الأمريكية المقررة في وقت لاحق اليوم مما قد يؤثر على قرارات السياسة النقدية الصادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي)، بحسب وكالة رويترز.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2032.86 دولار للأوقية (الأونصة).

وانخفض سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 2041.50 دولار للأوقية.