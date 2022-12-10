أسعار الذهب اليوم في سوريا 10 ديسمبر 2022.. استقرار نسبى

شهدت أسعار الذهب استقرارا نسبيا خلال تعاملات اليوم فى سوريا، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية. ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما أغلق سعر الذهب العالمي مرتفعا فى نهاية تعاملات أمس الجمعة رغم صعود الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 145,289 ليرة (57.84 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 127,131 ليرة (50.61 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 108,968 ليرة (43.38 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,518,474 ليرة ( 1,799 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 145,288,539 ليرة (57,842 دولار).

سعر الذهب العالمى

وأغلق سعر الذهب العالمى فى نهاية تعاملات أمس الجمعة رغم صعود الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية، إذ لا يزال بعض المستثمرين يتوقعون أن يبطئ مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) وتيرة رفع أسعار الفائدة بدءا من مطلع العام المقبل، بحسب وكالة رويترز.

وفى ختام التعاملات، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1798.40 دولار للأوقية (الأونصة).

وتقدم سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.5% ليبلغ 1810.70 دولار عند التسوية.

وقال ديفيد ميجر مدير تداولات المعادن بشركة هايد ريدج فيوتشر “تركز السوق فيما يبدو على الضوء في نهاية النفق، على نقطة يكتفي عندها الاحتياطي الفيدرالى من رفع أسعار الفائدة، وبناء على ذلك رأينا دعما عاما لأسعار الذهب”.